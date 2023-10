Durch politische Veränderungen vor Ort zugunsten rechter Parteien seien für die Wirtschaft typischerweise langfristige Auswirkungen zu befürchten. Wenn bei ausländischen Fachkräften ein schlechtes Bauchgefühl entstehe und sie sich sagten, sie wollten nicht zwingend in einer Region wohnen, die politisch aus der Mitte nach rechts rücke, dann könne es schwierig werden. Krauel verwies in diesem Zusammenhang auf die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr. Sollten sich die Machtverhältnisse im Stadtrat deutlich verändern, werde das von dem einen oder anderen Ansiedler oder potenziellen Neuansiedler sicher kritisch beäugt werden.