Nur fünf Prozentpunkte Unterschied im ersten Wahlgang

Die gegenseitige Belauerung hat mit dem knappen Wahlausgang in der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Bitterfeld-Wolfen zu tun. Nur fünf Prozentpunkte trennen beide Kandidaten. Dornack gibt sich selbstbewusst. Er sei angetreten, neuer Rathauschef zu werden. Er traue sich das zu. Und das liege nicht nur am Rückenwind durch die AfD. "Eine Bürgermeisterwahl ist doch eine Personen-Wahl. Mir kommt zupass, dass ich hier geboren bin und dass ich in dieser Stadt als Kriminalist tätig war. Dadurch kennen mich viele Leute. Ich bin früher in Wolfen-Nord Streife gelaufen. Da gibt es einen gewissen Bekanntheitsgrad. Das macht eine Menge aus."

Er stehe, erzählt er weiter, für den Neuanfang in Bitterfeld-Wolfen. Denn in den letzten Jahren sei wenig passiert. Es gebe einen Investitionsstau. Als Beispiele nennt er den Innenstadt-Ring Bitterfeld und die Fuhneaue in Wolfen.

"Hier geben wir ein schlechtes Bild ab". Das betreffe, so Dornack, auch die umstrittenen Grundstücks-Verkäufe an der Goitzsche. In seinem Flyer steht, er wolle Filz und Vetternwirtschaft bekämpfen. Henning Dornack von der AfD hat die erste Runde der Wahl für sich entscheiden können. Bildrechte: MDR/André Damm

Zerstrittene Christdemokraten

Armin Schenk fühlt sich hier nicht angesprochen, aber Unterstützung durch die CDU erfährt er nur bedingt. Die Christdemokraten in der Region sind ziemlich zerstritten. Doch der amtierende Oberbürgermeister ist auch ein Kämpfer und wird durch ein sogenanntes Bündnis der Demokraten unterstützt, dem Politiker, Gewerkschafter und Kirchenvertreter angehören. Schenk findet auch, dass Bitterfeld-Wolfen überhaupt kein schlechtes Bild abgibt. Die fünftgrößte Stadt des Landes mit ihrem Chemiepark, in dem 360 Unternehmen mehr als 13.000 Mitarbeiter beschäftigen, sei ein wirtschaftliches Schwergewicht in Sachsen-Anhalt.

Der Tagebausee Goitzsche habe sich zum Touristen-Magnet entwickelt. In den vergangenen sieben Jahren berichtet der 62-jährige gebürtige Wolfener, habe er viel anschieben können. Bei der Verschuldung sei die Stadt aus dem Sumpf herausgekommen. "Wir haben schon unglaublich viel erreicht: von 80 Millionen Euro Schulden runter auf 15 Millionen Euro. Zu diesem Konsolidierungskurs stehe ich. Außerdem haben wir schon viele Schrott-Immobilien zurückgebaut, aber das reicht noch nicht aus. Denn mein Ziel ist, Bitterfeld-Wolfen zu einer familienfreundlichen grünen Industriestadt am See zu entwickeln." Amtsinhaber Armin Schenk konnte die Schulden der Stadt stark reduzieren. Bildrechte: MDR/André Damm

Diffuse Stimmungslage

So klar die Botschaften der beiden OB-Kandidaten sind, so diffus ist die Stimmungslage in Bitterfeld-Wolfen. Eine ältere Rentnerin schimpft darüber, dass es zu wenige Begegnungsstätten gibt und sagt im gleichen Atemzug, dass sie nicht die AfD wählen würde. Eine junge Frau mit Tattoos und Nasenring wäre happy über einen Wahlerfolg der Partei, der viele rechtsextreme Ansichten und Demokratie-Feindlichkeit unterstellen: "Hier auf dem Bitterfelder Marktplatz ist man als Frau nicht sicher. Hier lungern nur Ausländer rum. Und keiner – außer die AfD – macht was dagegen."