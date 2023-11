Was also tun? Damit beschäftigt sich auch Lena Dreier, Religionssoziologin an der Uni Halle. Den Islam dem Christentum gleichzustellen, damit auch muslimische Gemeinden Kirchensteuer beziehen und so ihre Imame bezahlen können, hält Dreier für schwierig. "Der Islam ist eben nicht so zentralisiert, wie wir es beispielsweise von der katholischen Kirche kennen", sagt Dreier. Und wenn in dem System nur die größten Islamverbände berücksichtigt würden, würden viele Gemeinden durchs Raster fallen.