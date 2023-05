Die Dessau-Roßlauer Ortschaft Kleutsch gilt nun als sicher bei Hochwasser – musste darauf aber Jahrzehnte warten. Am Mittwochnachmittag wurde im Ort ein neuer Deich-Abschnitt als Schutz vor der Mulde eingeweiht, wie das Umweltministerium mitteilte. Damit ist die letzte Hochwasser-Schwachstelle der Stadt Dessau-Roßlau geschlossen.

Auf 1,7 Kilometern Länge wurde der Deich um vis zu 70 Zentimeter erhöht und hat nun das gleiche Schutz-Niveau wie die seit 2002 sanierten Mulde-Deich-Abschnitte in Dessau-Roßlau. Außerdem wurde auf der Landseite eine Deich-Verstärkung gebaut, eine sogenannte Berme, und ein Deich-Verteidigungs-Weg angelegt. Zum Teil mussten wegen der nahen Ortslage auch hohe Spundwände gesetzt werden. Knapp 4,5 Millionen Euro wurden in die Sanierung der Schutz-Anlage gesteckt. Vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz heißt es, nun entsprächen "ca. 98 Prozent der 49,1 Kilometer Deich-Systeme den technischen Regelwerken".

Kleutsch liegt keine 500 Meter von der Mulde entfernt. Der Hochwasser-Deich um die Dessau-Roßlauer Ortschaft herum wurde zwar Mitte der Neunzigerjahre instandgesetzt, jedoch ohne Verteidigungs-Weg und deutlich zu niedrig – wie sich beim Jahrhunderthochwasser 2002 herausstellte. Damals, am 15. August, wurde am Pegel Dessau-Brücke ein Stand von 6,25 Metern erreicht. Höher stieg die Mulde elf Jahre später, am 4. Juni 2013, und erreichte ihren historischen Höchststand von 6,35 Metern. Vor Kleutsch stand das Wasser bis zur Deichkrone, der Ort sollte evakuiert werden.