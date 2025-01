Rote Zahlen für Salzlandkreis, Hecklingen und Nienburg So liege das Haushaltsdefizit im Salzlandkreis im Jahr 2023 bei 18,7 Millionen Euro, für 2024 wird sogar mit 25 Millionen Euro gerechnet. Auch die Stadt Hecklingen mit ihren knapp 7.000 Einwohnern weist eine hohe Verschuldung auf. In der Verhandlung am Landesverfassungsgericht wird der Betrag von 13,5 Millionen Euro genannt. Schulden hat auch Nienburg aufgetürmt, aber nicht in dieser Höhe. Dafür gebe es dort einen verbreiteten Investitionsstau.