Das Paul-Greifzu-Stadion in Dessau Das Dessauer Stadion ist benannt nach dem Motorradrennfahrer Paul Greifzu, der 1952 bei einem Trainingsunfall auf der damaligen Rennstrecke in Dessau ums Leben kam.



Das Stadion wurde 1952 auf Trümmern der kriegszerstörten Stadt erbaut und ist heute die Hauptsportstätte in Dessau, die für viele verschiedene Sportarten genutzt wird. Hauptnutzer sind nach Angaben der Stadt der Schul- und der Vereinssport.



Es finden aber auch integrative Sport-, sowie Laufveranstaltungen und Betriebssport statt. Außerdem wurden hier schon einige internationale und nationale Events ausgetragen, etwa das Leichtathletikmeeting "Anhalt" und die U17-Europameisterschaft im Fußball im Jahr 2009.