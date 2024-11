Fliegerhorst im Landkreis Wittenberg Bund investiert offenbar 100 Millionen Euro in Luftwaffenstützpunkt Holzdorf

Hauptinhalt

13. November 2024, 08:37 Uhr

Der Fliegerhorst Holzdorf soll zum größten Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr im Osten von Deutschland ausgebaut werden. Dafür will die Bundesregierung offenbar fast 100 Millionen Euro in den Standort im Landkreis Wittenberg investieren. Die Linke übt scharfe Kritik an der Verstärkung des Standorts. Der Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marcus Faber, sieht darin gut angelegtes Geld.