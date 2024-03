Eine Schweinemastanlage in Düben im Landkreis Wittenberg kann nach jahrelangem Hin und Her nun doch erweitert werden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat der Stadtrat von Coswig (Anhalt), zu dem Düben gehört, dies am Donnerstagabend mit einer Stimme Mehrheit beschlossen. Damit kann der Investor aus den Niederlanden mit seinen Planungen beginnen.