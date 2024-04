Im Gröberner See bei Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg soll offenbar noch in diesem Sommer gebadet werden können. Laut Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) hat die Stadt jetzt das Baurecht. Nach seinen Worten haben die Baggerarbeiten bereits begonnen. Schilling sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Gräfenhainichen sei nun von vier Seen umgeben. Das seien alles Tagebaurestlöcher, die man bislang aber nur anschauen konnte. Darin zu baden, sei nicht möglich gewesen. Er sei davon überzeugt, dass sehr viele Bürger froh seien, dass endlich Bewegung hineinkomme.

Wie der Bürgermeister weiter erklärte, wurden am Gröberner See nun große Mengen an Schilf entfernt. Dort soll ein großer Strand angelegt werden. Die Stadt Gräfenhainichen bemüht sich seit 16 Jahren darum, den Gröberner See auf der Seite des Landkreises Wittenberg touristisch nutzen zu können.