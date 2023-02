Geplante Aufforstungen Mangel beim Saatgut verzögert dringend nötigen Waldumbau in Sachsen-Anhalt

Wer sehen will, wie schlecht es dem Wald in Teilen von Sachsen-Anhalt geht, muss nur in den Harz fahren. Dort sind viele Bäume wegen Trockenheit und Schädlingen längst abgestorben. Also wird wieder und wieder über Aufforstung gesprochen. Das Problem: Die dafür nötige Ernte von Saatgut ist zu schlecht. Und wird es wohl auch erst einmal bleiben.