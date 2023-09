Ich habe das ja die ganze Zeit, ich bin jede Woche unterwegs in den großen Städten. Ich habe auch schon in Wien, in Stuttgart, in Berlin gelebt. Aber Wittenberg ist für mich einfach ein Ort, an den ich gerne zurückkomme. Hier gibt es so viel Ruhe und Grün, Orte, an denen man nachdenken kann. Hier kann ich ein Shooting im Park machen, ohne gleich eine Meute um mich herum zu haben. Hier kann ich kreativ sein, ohne dass immer jemand bei mir anklopft. Es ist einfach ein Ort der Ruhe.

Julie Boehm, Bodypainterin