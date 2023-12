Viele Tierheime in Sachsen-Anhalt haben vor Weihnachten einen Vermittlungsstopp erlassen. Wie das Tierheim Wittenberg mitteilte, soll damit verhindert werden, dass Katzen, Hunde oder andere Haustiere als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum landen. In der Vergangenheit habe man immer wieder Tiere aufnehmen müssen, die zuvor verschenkt worden waren, dann aber doch keinen Platz in den Familien fanden.