In Lutherstadt Wittenberg und umliegenden Orten kann das Trinkwasser knapp werden. Die Stadtwerke haben daher am Donnerstag zu einem sparsamen Umgang mit Trinkwasser aufgerufen. Grund ist den Angaben zufolge eine Havarie am Fernwassersystem. Die Reparaturarbeiten dauerten länger als ursprünglich geplant, hieß es.