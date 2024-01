"Mein Speicher hat 13,8 Kilowattstunden und die ganze PV-Anlage hat 14,3 Kilowatt", sagt Schiffmann. Er ist zufrieden mit seiner Investition: "Das ist ein gutes Gefühl." Und es ist auch ein günstiges: Er führt Buch über seinen Stromverbrauch, sieht genau, wie viel Strom die Anlage auf dem Dach erzeugt, wie viel davon für die Wärmepumpe gebraucht wird, wie viel im Speicher landet und wie viel im Elektro-Auto. Sein Stromspeicher ist das ganze Jahr über mindestens halbvoll – Schiffmann will so auch bei einem Stromausfall gewappnet sein.

Dass Jörg Schiffmann über seinen Strom so genau Bescheid weiß, liegt vor allem am Smart Meter – ein digitaler intelligenter Stromzähler. Smart Meter sollen bis 2032 die herkömmlichen Stromzähler in Deutschland ersetzen. Wer einen digitalen Stromzähler hat, kann die Firma wählen, die ihn betreibt. Stromkunden wie Jörg Schiffmann haben es so mit drei verschiedenen Unternehmen zu tun haben: