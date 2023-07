Aber wie Landwirt Külz ist auch Wissenschaftler Ulrich von Wulffen überzeugt, dass Feldbrände in den letzten Jahren zugenommen haben. "Schauen Sie sich doch an, was die Bauern von den Feldern holen – das Stroh ist staubtrocken, in der Vergangenheit war das oft noch feucht."

Der Experte für Acker- und Pflanzenbau arbeitet in der Landesanstalt für Landwirtschaft in Bernburg. "Für die Landwirte ist das ein riesiges Problem, weil sich Hunderttausende Euro sprichwörtlich in Luft auflösen", so von Wulffen im MDR-SACHSEN-ANHALT-Interview. Natürlich seien die meisten Landwirte gegen Brände versichert, sagt Bauer Külz. Aber die ständigen Feuer würden auch die Policen langfristig verteuern. "Schon jetzt gehen fünf bis sechs Prozent unseres Umsatzes für Versicherungen drauf", so Külz.