Bei Heyrothsberge im Landkreis Jerichower Land hat die Feuerwehr am Dienstag einen Brand auf einem Getreidefeld gelöscht. Die Rettungsleitstelle teilte mit, dass in der Nähe der vielbefahrenen Bundesstraße 1 ein Feld in Flammen aufgegangen war. Das Feld sei mehr als 12 Hektar groß und abgeerntet gewesen. Drei Ortsfeuerwehren seien vor Ort im Einsatz.