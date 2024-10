Über die polizeilich registrierten Straftaten hinaus dürfte es eine hohe Dunkelziffer an Fällen geben; auch Mobbing als am stärksten verbreitete Gewaltform an Schulen wird von den Statistiken nicht erfasst.

Die Gewalt steigt, die Jugend rastet aus: Das ist eine falsche Darstellung Nico Noltemeyer, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung hat mehr als die Hälfte der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen den Eindruck, dass psychische Gewalt und Formen des Mobbings unter Schülerinnen und Schülern nach der Pandemie zugenommen haben. Vier von zehn Lehrkräften waren demnach im vergangenen Schuljahr mindestens einmal pro Woche persönlich mit psychischer Gewalt unter Schülerinnen und Schülern befasst, drei von zehn mit körperlicher Gewalt.

Die Gewalt steigt, die Jugend rastet aus – das sei trotzdem eine falsche Darstellung, sagt Nico Noltemeyer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld. Zum einen gab es während der Pandemie erwiesenermaßen mehr häusliche Gewalt als zuvor. Diese Gewalt sei zum Teil aus den Familien in die Schulen geschwappt. Zum anderen "wissen wir, dass viel Gewalt an Schulen von Erwachsenen ausgeht", sagt Noltemeyer.