Im Süden Sachsen-Anhalts brauchen Autofahrer auf der A 9 in Richtung Berlin nach einem Unfall am Mittwochnachmittag mehr Zeit. Wie die Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist zwischen Bad Dürrenberg und Leipzig-West ein Lkw in das Ende eines Staus an einer Baustelle gefahren.