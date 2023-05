Die Schwäne spazierten auf der Fahrbahn der A9. (Archivbild) Bildrechte: Polizeiinspektion Halle

Erst am Donnerstagvormittag musste eine Schwanenfamilie an gleicher Stelle von der A9 gerettet werden. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die Schwäne auf der Fahrbahn und liefen entgegen der Fahrtrichtung.



Die Polizei leitete den Verkehr daraufhin nach eigenen Angaben mit eingeschaltetem Blaulicht auf die mittlere Fahrspur um. Damit habe man verhindern wollen, dass die Tiere von Autos überfahren werden. Am Ende sei es gelungen, die Schwäne unverletzt auf die angrenzende Wiese und damit in Sicherheit zu bringen.



Ob es sich am Freitag um dieselbe Schwanenfamilie gehandelt hat, konnte die Polizei nicht sagen.