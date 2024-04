Wesentlicher Bestandteil der Bauarbeiten sei die barrierefreie Umgestaltung der Bahnstationen und Haltepunkte. Die Strecke werde für den S-Bahn-Verkehr vorbereitet. Ab Dezember soll hier stündlich die S11 zwischen Halle (Saale) , Merseburg und Querfurt unterwegs sein. Die S-Bahn-Strecke werde einen wichtigen Beitrag zum Strukturwandel in der Region leisten, sagte Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) über die Baumaßnahmen.

Die Deutsche Bahn will nach eigenen Angaben in diesem Jahr zunächst die Bahnstationen Merseburg-Bergmannsring, Braunsbedra Ost, Krumpa, Mücheln-Stadt, Langeneichstädt, Nemsdorf-Göhrendorf und Querfurt barrierefrei umbauen. Bis 2028 sollen dann auch die Stationen Beuna, Frankleben, Braunsbedra und Mücheln (Geiseltal) modernisiert werden. Zudem soll in Merseburg Süd ein neuer Haltepunkt entstehen.