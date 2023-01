"Für ältere Menschen ist die Einsamkeit ein großes Problem", sagt auch Juliane Vopel im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Sie leitet bei den Maltesern in Magdeburg das Projekt "Miteinander – Füreinander". Ziel von Vopel und ihren Mitstreitern ist es, das Thema Einsamkeit im Alter in die Öffentlichkeit zu bringen und Betroffenen zu helfen.

Die Malteser bieten beispielsweise an drei Standorten in Sachsen-Anhalt (Weißenfels, Haldensleben und Ballenstedt) Seniorencafes an. Dort können ältere Menschen niedrigschwellig bei Kaffee und Kuchen mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Schließlich sind die Folgen von Einsamkeit gravierend: Sie macht krank, warnen viele Experten. Deshalb wurden zuletzt viele Initiativen gestartet, um dem Problem zu begegnen.