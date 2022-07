Energiekrise "Frischli"-Molkerei in Weißenfels stellt auf Gas-Alternative um

H-Milch, Sauerrahm und das noch aus DDR-Zeiten beliebte Dessertprodukt "Leckermäulchen": In der "Frischli"-Molkerei in Weißenfels stellen die 145 Beschäftigen an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr verschiedene Milchprodukte her. Zum Werksgelände gehören neben zwei großen Produktionshallen auch eine Schaltzentrale, eine riesige Kühlhalle und einige Lagerräume. "Alles muss hier laufen", erklärt Werksleiter Henner Schumann. Was dabei zwingend erforderlich ist: Strom.