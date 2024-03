Abwasser, das zum Beispiel beim Abziehen einer Toilette oder beim Kippen von Flüssigkeiten in den Ausguss entsteht, muss aufwendig in Kläranlagen gesäubert werden. Dabei fällt Klärschlamm an. Darin befinden sich zum einen Stoffe, wie Phosphor, die als Dünger genutzt werden können. Zum anderen können sich je nach Abwasser auch giftige Stoffe im Klärschlamm befinden, der deshalb nicht mehr auf Felder als Dünger genutzt werden darf. Er wird dann in einer speziellen Verbrennungsanlage für Klärschlamm verbrannt.