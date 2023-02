Im Wirtschaftsministerium hat es am Mittwoch eine Beratung zum Spaßbad Bulabana in Naumburg gegeben. Bei der Runde ging es um einen möglichen Weiterbetrieb des Bades, sagte Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT. Für feste Zusagen sei es aber noch zu früh. Zunächst solle eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden.