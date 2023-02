Immerhin : Die Zukunft von Naumburgs Stadtbibliothek, über die es in den vergangenen Wochen Diskussionen in der Domstadt gab, ist allen Sparzwängen zum Trotz gesichert. Hintergrund ist, dass die Bibliothek seit 2018 zur Miete auf rund 1.100 Quadratmeter Fläche im City-Kaufhaus in der Naumburger Innenstadt untergebracht ist. Der dortige Mietvertrag, der eine "ortsübliche Miete" beinhalte, wie es aus dem Rathaus heißt, läuft Ende 2023 aus und verlängert sich automatisch, wenn er nicht sechs Monate zuvor gekündigt wird.

Angesichts der Sparzwänge bemüht sich die Stadt nun um eine Mietminderung für die Zukunft, und befinde sich dazu in guten Gesprächen mit dem Eigentümer, so Oberbürgermeister Müller. Er sei zuversichtlich, schon bald eine Einigung zu erzielen. Sollte dieses Unterfangen scheitern, würde die Bibliothek in das Schlösschen am Markt umziehen, eine städtische Immobilie, in der 900 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stünden, so Müller. Eine – auch vorübergehende – Schließung der Bibliothek stünde nicht zur Diskussion.