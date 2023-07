Polizei vermutet politischen Hintergrund Regenbogentreppe in Naumburg in Farben der Reichsflagge übermalt

In Naumburg ist eine Treppe in Regenbogenfarben an der Albert-Schweitzer-Schule schwarz-weiß-rot übermalt worden. Es sind die Farben der sogenannten Reichsflagge, die ein verbreitetes Symbol in der rechten Szene ist. Die Polizei geht von einer politischen Motivation aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung.