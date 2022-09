Die Linksfraktion im Stadtrat fordert die Stadt Halle auf, sich über einen sensiblen Umgang mit dem Problem zu verständigen: "Der Mitteldeutsche Marathon wird am 9. Oktober auf dem Markt stattfinden. Das Gedenken an den Anschlag wird an vielen Orten in der Stadt präsent sein, auf dem Markt wird sich ein angemessenes Gedenken schwierig gestalten."