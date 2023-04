Am Abend des 12. Dezember konnte der Attentäter von Halle in der JVA Burg zwei Beamte in seine Gewalt bringen. Eilig wurde am Folgetag eine Pressekonferenz einberufen: Über allem stand die Frage, wie er die Beamten in seine Gewalt bringen konnte. Durch die Leiterin der JVA Burg, Ulrike Hagemann, wurde verkündet, die Beamten seien durch einen Gegenstand in Schach gehalten worden, "der geeignet war, die Justizbeamten in einen Schrecken zu versetzen". Nun bestätigt das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden: Der Gegenstand ist eine Waffe und war in der Lage, einen Schuss abzugeben.