In Halle bringen sich offenbar Jugendliche in Lebensgefahr, um bei einem Trend in den sozialen Medien mitzumachen. Dabei filmen sie sich selbst, wie sie auf der Kupplung einer Straßenbahn mitfahren. Die Hallesche Verkehrs-AG warnt vor einem hohen Verletzungsrisiko. Sich an eine Straßenbahn zu hängen sei "alles andere als Spaß", sagte Antje Prochnow, Sprecherin der Havag im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.