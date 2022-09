Bei der Bürgersprechstunde äußerten Anwohner ihre Sorgen. "Ich frage mich, was für zusätzliche Kosten anfallen, wenn man das jetzt alles liegen lässt", will zum Beispiel eine Anwohnerin von den Autobahnbauern wissen. Zudem gibt es immer wieder Konflikte wegen des Baustellenbetriebes: So beklagt ein Einwohner, dass sich die Baustellenfahrzeuge nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit halten würden. "Ich habe dann bei der Bauleitung angerufen und es hat sich etwas gebessert, aber nicht über die lange Zeit."