"In jüngerer Vergangenheit wurden gegenüber Demonstrationsteilnehmern keine Kostenerhebungen vorgenommen", teilte das Ministerium weiter mit. Wegen einer Straßenblockade an der B1 in Magdeburg im November 2022 sei aber ein Verfahren in die Wege geleitet worden. In einem weiteren Fall einer Straßenblockade durch Ankleben im Februar 2023 ermittle die Polizeiinspektion Magdeburg derzeit noch die Kosten.