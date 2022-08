Peter Bayer: Wir sehen einerseits durch den Klimawandel und andererseits durch ganz normales menschliches Verhalten, indem er das Erdreich versiegelt, Keller oder Tiefgaragen baut, dass der Boden sich aufheizt. Diese Veränderungen bemerken wir bis in eine Tiefe von hundert Metern. Fakt ist auch: Die Temperaturerhöhungen sind gerade in Städten deutlich höher als in der Atmosphäre.

In der Natur erwärmt sich der Untergrund im Mittel genau so, wie es die Atmosphäre tut. Vielleicht etwas verzögert, aber der Klimawandel kommt genau so im Erdreich an. Das ist natürlich nicht besonders überraschend und haben wir auch so erwartet. Ganz anders die Situation in Städten. Dort heizt sich der Untergrund viel stärker auf. Wir haben zum Beispiel am Marktplatz in Halle gemessen. Da haben wir 5 Grad mehr gemessen, als wir erwartet haben. Im oberflächennahen Grundwasser haben wir 10 bis 11 Grad erwartet. Gemessen haben wir sechzehn Grad. Das ist viel. Und beispielsweise bei Tiefgaragen findet man sogar Temperaturunterschiede von 20 Grad. Das ist übrigens kein örtliches Phänomen. Wir haben auch in Dessau oder Magdeburg gemessen, da sind die Werte übrigens überall gleich.