Vorgebliche Schüsse von Balkon Böller lösen Großeinsatz der Polizei in Halle nahe der Franckeschen Stiftungen aus

Die Polizei war wegen einer möglichen Gefahrenlage am Dienstagnachmittag in der Nähe der Franckeschen Stiftungen in Halle im Einsatz. Ein Verdächtiger wurde gefasst. Die von Zeugen beobachteten Schüsse stellten sich als Böller heraus.