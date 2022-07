Statt Akten, Handschellen und Verwahrungszelle bieten die sechs Räume einen Tischkicker, zwei Waschmaschinen und viele gemütliche Rückzugsmöglichkeiten. Das neue Jugendbüro in Heide-Nord ist eines von vier solcher Büros in Halle. Verteilt über die Stadt, in der Silberhöhe, in Neustadt und in der Innenstadt sind sie für alle zwischen 15 und 25 Jahren zu erreichen. "Wir wollen mit diesem Projekt Anlaufstelle für Jugendliche sein, die sonst niemanden haben, den sie fragen können, wenn es um Hilfe geht", sagt Jan Kaltofen, Geschäftsführer des Jobcenters Halle .

Kaltofen entdeckte das Konzept vor fünf Jahren in Esslingen bei Stuttgart. Dort hat das fast gleichnamige Projekt "go!ES" bereits Erfolg. Die Idee: aufsuchend und niederschwellig. Das heißt: Junge Erwachsene können nicht einfach nur zu ihnen kommen, sondern werden aktiv von Sozialarbeitern und -pädagogen dort aufgesucht, wohin sie sich, teilweise aus Not und Verzweiflung, zurückgezogen haben. "In Halle haben wir ein ähnliches Problem mit den Jugendlichen, wie in Esslingen", so Kaltofen.