Am Hauptbahnhof Halle ist nur etwa jeder zweite gefahrene ICE- oder IC-Zug pünktlich. Das zeigen Verspätungsdaten von Mitte Juli bis Mitte August, die MDR SACHSEN-ANHALT ausgewertet hat. Die Quote von Halle liegt demnach unter dem offiziellen Pünktlichkeits-Bundesschnitt von etwa 60 Prozent, den die DB selbst herausgibt. In der MDR-Erhebung wurden auch ausgefallene Züge als unpünktlich gewertet. Eine Sprecherin kommentierte, die Zuverlässigkeits- und Pünktlichkeitsprobleme des Unternehmens seien "inakzeptabel".