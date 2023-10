Schülerinnen und Schüler aus Halle und Prag haben sich in einem gemeinsamen Projekt mit dem Attentat auf den führenden SS-Funktionär Reinhard Heydrich und der Vergeltungsaktion der Nazis beschäftigt. SS-Führer Heydrich wurde in Halle geboren und war an der Organisation des planmäßigen Massenmords an den europäischen Juden beteiligt. Zudem war er als General der Polizei und Reichsprotektor in der besetzten Tschechoslowakei zuständig für die Verfolgung des Widerstands und wurde auch der "Henker von Prag" oder "Schlächter von Prag" genannt. Bei einem Attentat im dem Codenamen "Operation Anthropoid "am 27. Mai 1942 hatten tschechoslowakische Widerstandskämpfer Heydrich schwer verletzt. Er starb wenige Tage später an den Verletzungen. Das NS-Regime rächte sich mit den Massakern von Lidice und Ležáky. Einsatzkräfte aus Gestapo, Schutzpolizei und Sicherheitsdienst (SD) unter der Leitung der Schutzstaffel (SS) ermordetet Hunderte Menschen.



Bei dem deutsch-tschechischen Schüleraustausch haben sich Schülergruppen von jeweils 15 Personen gegenseitig in Prag und Halle besucht. Im September waren Schülerinnen und Schüler aus dem "Gymnazium Ustavni Praha 8" in Halle. Zuvor war eine Schülergruppe des Lyonel-Feininger-Gymnasiums im April nach Prag gereist. Die Jugendlichen haben Orte des Gedenkens besucht und Interviews in Tschechien und Halle geführt.



Bereits im vorigen Jahr sind in einem gemeinsamen Workshop Denkmalentwürfe für Halle entstanden, die in der aktuellen Sonderausstellung des Stadtmuseums Halle zur Streitkultur "Streit, Zoff und Beef" ausgestellt sind.