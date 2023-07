Die Machart der Ausstellung, sie wird von Axel Göhre verantwortet, strahlt nach Angaben der Macher in lebendigen Farben. An den Wänden finden sich an vielen Stellen gezeichnete Sprüche und Bilder des in Halle bekannten Zeichners Sebastian Gerstengarbe. Bildrechte: Stadtmuseum Halle/Michael Roch