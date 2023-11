Die besondere Himmelsscheibe aus dem All – kleiner als die originale Bronzeplatte und nur so schwer wie eine Tafel Schokolade – wird bis zum 5. Mai im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ausgestellt. Dort ist auch das Tausende Jahre alte echte Exponat zu sehen.

Bildrechte: MDR/Marc Weyrich