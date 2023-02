Mensa "Veganuary" beim Studentenwerk Halle: 50 Prozent wollten fleischloses Essen

Hauptinhalt

Jedes Jahr im Januar animieren zahlreiche Unternehmen und Organisationen dazu, sich vegan zu ernähren – also rein pflanzlich. Nach eigenen Angaben als eines der ersten Studentenwerke Deutschlands hat sich das Studentenwerk Halle in diesem Jahr am "Veganuary" beteiligt. Mit all seinen zwölf Mensen in Sachsen-Anhalt. Eine Bilanz.