Was ist das für eine Logik, ob mit 60 km/h ober 50 km/h der Unfall passiert oder nicht, die Auswirkungen sind fast dieselben. Es gehören einfach mehr Blitzer hin, die schon bei 62 reagieren. Und das beste sind noch Geschwindigkeitsanzeigen, die bei 60 grün lächeln. Und jetzt noch die Frage, können die Steuerzahler sich das eigentlich noch leisten? Aber es ist ja Geld ohne Ende da in diesem Land. Was sind das für Schwachköpfe überall.

Michael B. Facebook-Kommentator