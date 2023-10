Kleine Anfrage Jugendgewalt in Halle: Viele Täter jünger als 14 Jahre

Hauptinhalt

Viele jugendliche Gewalttäter in Halle sind unter 14 Jahre alt. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP hervor. Demnach waren in den vergangenen zwei Jahren in mehr als 900 Fällen Kinder unter 14 Jahren beteiligt.