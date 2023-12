Der stellvertretende Landesarchäologe Alfred Reichenberger ist mit der Bilanz zufrieden. "Die jährlichen Besucherzahlen im Landesmuseum pendeln normalerweise um die 100.000 Gäste", sagt Reichenberger. Mit den mehr als 90.000 Besuchern, die das Museum bis Jahresende erwartet, nähere man sich dieser Zahl wieder an.

2022 besuchten lediglich 54.507 Menschen die Ausstellungen in Halle. "Das war Corona geschuldet", so der Landesarchäologe.

Als wertvollstes Exponat in der Dauerausstellung des Landesmuseums gilt das Original der Himmelsscheibe von Nebra. Die Himmelsscheibe gilt als weltweit älteste Darstellung konkreter astronomischer Phänomene. Ein Duplikat, das ebenfalls im Museum zu sehen ist, war sogar schon im All.

Der Astronaut Matthias Maurer hatte das Duplikat im November an das Landesmuseum übergeben. Er hatte die Kopie der berühmten Bronzeplatte 2021 mit auf die Raumstation ISS genommen und nach seinem halbjährigen Aufenthalt in All wieder zurück auf die Erde gebracht.