Nach dem Laternenfest in Halle zieht die Stadt eine Bilanz zur Anzahl der Besucherinnen und Besucher.

Grund dafür war ein schweres Unwetter am Freitagabend. Zwei Bühnen sind daraufhin ausgefallen. Am Samstag konnte das Programm weitergehen.

Am Wochenende erwarteten Familien auf dem Laternenfest ein Lampionumzug, ein Kinderzirkus und das Entenrennen.

Das Laternenfest in Halle hat am Sonntagabend seinen Abschluss gefeiert. Nach dem Unwetter am Freitagabend hat es keine weiteren Ausfälle mehr im Programm gegeben. Allerdings hatte das Unwetter Auswirkungen auf die Besucheranzahl. Anstatt der erwarteten 150.000 kamen nur 130.000 Menschen auf das Fest. Trotz des Auftakts war Bürgermeister Egbert Geier insgesamt zufrieden mit den drei Fest-Tagen.

Was am Festwochenende am schönsten war, darauf haben Besucherinnen und Besucher MDR SACHSEN-ANHALT unterschiedliche Antworten gegeben – vom Fischerstechen über das Riesenrad bis hin zum ganz allgemeinen Beisammensein und der guten Stimmung.

Unwetter am Freitag sorgen für Konzertausfall

Ein schweres Unwetter hatte am Freitagabend in Halle auch Auswirkungen auf das Programm des Laternenfestes. Die Technik der beiden Bühnen auf der Ziegelwiese wurde durch das Unwetter so stark beschädigt, dass die geplante Operngala und das Konzert der Band Völkerball nicht stattfinden konnten.