Umweltbewegung in Halle Was "Fridays For Future" von der DDR-Opposition mitnehmen kann

Schon in seiner Kindheit in Dresden erfuhr Christoph Kuhn von seinen Eltern, wie sie über das System denken: "Wir mussten in der Schule mit unserer Haltung vorsichtig sein: alles was mit Menschenrechten oder der eigentlich gar nicht existenten Demokratie zu tun hatte." In Halle ist er dann zur ÖAG gestoßen. Der "harte Kern" bestand laut Kuhn aus sieben oder acht Leuten, bei besonderen Treffen seien es vielleicht mal 30 gewesen. Die Kirche bot für die Gruppe einen geschützten Rahmen: zunächst in der Petruskirche in Halle-Kröllwitz und später in der Georgenkirche im Zentrum der Salzstadt.