Roman Pliske ist Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verlages mit Sitz in Halle. Mit seinen zehn Mitarbeitern arbeitet er zurzeit nur an vier Tagen in der Woche – bei nur 80 Prozent des Gehaltes. Kurzarbeit hatte das Arbeitsamt nicht genehmigt, weil alle von den gestiegenen Energiekosten betroffen sind.