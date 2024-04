Nachruf Trauer um Schauspieler Peter Sodann

Hauptinhalt

07. April 2024, 13:35 Uhr

Peter Sodann ist im Alter von 87 Jahren in Halle gestorben. Vielen wird der Schauspieler wohl als launiger Tatort-Kommissar Bruno Ehrlicher in Erinnerung bleiben. Er ermittelte zunächst in Dresden, später in Leipzig. Doch der 1936 in Meißen geborene Sodann war viel mehr als nur Schauspieler: In Halle schuf er eine ganze Kulturinsel und war Intendant des von ihm gegründeten Neuen Theaters. Außerdem kandidierte er für die Linkspartei als Bundespräsident und gründete eine DDR-Bibliothek.