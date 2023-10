Am Dienstag fand auf Halles Galopprennbahn das einzige Pferderennen des Jahres 2023 statt. Laut Rennclub waren Pferde aus ganz Deutschland, Tschechien oder auch aus Holland am Start. Wichtigster Programmpunkt war ein mit 37.000 Euro dotiertes Rennen dreijähriger Pferde. Andreas Neugeboren, Vorstandsmitglied im Rennclub, sagte MDR SACHSEN-ANHALT im Vorfeld: "Dass wir überhaupt veranstalten können, war durch die Bauarbeiten und das schlechte Wetter der letzten Wochen fraglich."

Obwohl es in den vergangenen Wochen viel geregnet hatte, wurde die Bahn rechtzeitig zum Renntag fertig. "Die Bahn ist in Ordnung. Sie kann zum Glück sehr viel Wasser schlucken, wie wir sagen", erklärte Vorstandsmitglied Neugeboren im Vorfeld der Rennen. Allerdings seien immer noch nicht alle Bauarbeiten abgeschlossen, die wegen des Hochwassers von vor zehn Jahren nötig sind.

An den Außenflächen musste das gesamte Jahr 2023 gebaut werden. Deshalb hatte bisher kein einziges Pferderennen stattfinden können. Neugeboren sagte: "Die ganzen Flächen zwischen den Stallungen und um die Tribüne sind durch die Fluthilfemittel neu gemacht wurden. Ende des Jahres wird alles fertig sein." Die Generalsanierung für ca. 15 Millionen Euro hatte bereits 2017 begonnen.

Für das Jahr 2024 plant der Rennclub drei Pferderennen in Halle. Das erste zu den Händelfestspielen Ende Mai, eins zum Laternenfest Ende August und eins, wie in den vergangenen Jahren auch, am 31. Oktober.