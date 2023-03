Kurz vor der Eröffnung von Sachsen-Anhalts größtem Planetarium in Halle hat dessen Leiter Dirk Schlesier am Mittwoch bereits viele Details rund um das Prestige-Projekt bekannt gegeben. "Mit der technischen Ausstattung ist es das modernste Planetarium Europas", sagte Schlesier. Am 30. März öffnet das Planetarium in einem ehemaligen Gasometer mit 30 Metern Durchmesser und 16 Metern Höhe. "Die Kombination von moderner Technik in historischer Bausubstanz ist einzigartig, der Gasspeicher ist ein ganz toller Wissensspeicher geworden."