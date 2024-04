Nach dem Fund eines Sprengsatzes in einer Wohnung in Halle hat das Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Behörde am Sonntag auf Anfrage. Nähere Details zur Entscheidung eines Haftrichters, was mit dem Tatverdächtigen geschieht, konnte eine Sprecherin zunächst nicht nennen.