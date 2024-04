Die Polizei hatte am Samstag in einer Wohnung in Halle einen Gegenstand gefunden, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen um einen zündfähigen Sprengsatz handelt. Ein 36-jähriger Mann war erst festgenommen und dann verhaftet worden. Er bleibe auch vorerst wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten an.